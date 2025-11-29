Live TMW Udinese, Bertola: "Bravi noi, non demeriti del Parma. Abbiamo cercato di rischiare meno"

Dopo la vittoria sul Parma, il difensore dell'Udinese Nicolò Bertola ha commentato la prestazione della squadra rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa:

Mister Runjaic aveva chiesto di ridurre gli errori individuali per crescere. Ha avuto le risposte che cercava?

"È vero, avevamo concesso tanti gol, soprattutto per errori individuali. Quindi abbiamo lavorato molto su questo e oggi si è visto. Non dobbiamo accontentarci e mantenere questo ritmo".

Sognate un passo in più?

"L'obiettivo è stare nella parte sinistra della classifica, cercare di avvicinarci alle coppe ed entrarci, perché no? Questo è il nostro obiettivo perché ne abbiamo le possibilità".

Finalmente un clean sheet. È stato cambiato l'approccio: molto più aggressivo?

"È vero, abbiamo approcciato la partita in modo diverso, abbiamo fatto un ottimo inizio. Abbiamo cercato di rischiare meno. Dobbiamo rimanere sempre concentrati per evitare di subire gol".

Vi aspettavate di più dal Parma o siete stati bravi voi?

“Il Parma è un’ottima squadra e aveva l’umore alto rispetto a noi dopo le ultime partite. Però l’abbiamo preparata bene. Siamo stati bravi noi a vincere, non è mancato nulla al Parma”.

Siete una speranza come giocatori italiani?

“Giocatori italiani ce ne sono dappertutto, magari si fa fatica a dargli fiducia e farli giocare. Sono sicuro che ce ne sono veramente tanti però”.

Un pensiero sulle sue origini di Carrara? Quanto ha inciso l’esperienza in Serie C?

“È stata un’esperienza molto formativa, uno step giusto da fare che mi ha permesso di arrivare in Serie B. Sono momenti formativi fondamentali”.

L’emozione di essere difensore?

“Il difensore è un ruolo rispetto all’attaccante che si vede meno. Però è uno dei ruoli più importanti. A me piace molto perché fai interventi decisivi, ti sale l’adrenalina ed è un ruolo fondamentale”.