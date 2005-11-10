Udinese, report sulle condizioni di Bayo: lesione al bicipite femorale della coscia
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Simone Lorini
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13.10.2026 15:11Serie A
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Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Udinese ha aggiornato circa le condizioni di Vakoun Bayo, che Runjaic ha perso a poche ore dalla sfida di ieri contro il Torino: "Udinese Calcio comunica che Vakoun Bayo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante ivoriano ha iniziato l’iter di recupero e sarà valutato settimana per settimana".
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