Udinese, report sulle condizioni di Bayo: lesione al bicipite femorale della coscia

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Udinese ha aggiornato circa le condizioni di Vakoun Bayo, che Runjaic ha perso a poche ore dalla sfida di ieri contro il Torino: "Udinese Calcio comunica che Vakoun Bayo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante ivoriano ha iniziato l’iter di recupero e sarà valutato settimana per settimana".