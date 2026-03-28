TMW Udinese, si va verso il riscatto di Zaniolo a 10 milioni di euro. C'è anche un'altra via

Nicolò Zaniolo va verso il riscatto da parte dell'Udinese. Il club bianconero è orientato a versare 10 milioni di euro nelle casse del Galatasaray, club che ne detiene il cartellino. Una cifra relativamente bassa per chi, in questa stagione, sta facendo la differenza in coppia con Keinan Davies. La salvezza è già praticamente raggiunta - quasi matematicamente, visto il punto mancante alla fantomatica quota 40 - e le prestazioni di Zaniolo non sono rimaste inosservate, visto le polemiche sulla sua mancata convocazione in Nazionale. Di più, ci sono diversi club interessati qualora non dovesse essere riscattato.

Il problema, in questo momento, non si pone. Zaniolo sarà riscattato per 10 milioni, seppur ci sia un'altra via: quella di versare 5 milioni e il 50% della futura rivendita. Dipenderà molto anche da chi busserà alla porta da qui fino a giugno. Discorsi prematuri ma che hanno una loro logica, proprio perché Zaniolo può essere un asset interessante soprattutto in caso di qualificazione al Mondiale e sua convocazione.

Nei giorni scorsi Gianluca Nani aveva parlato così della situazione dell'ex Roma. "Zaniolo è un giocatore estremamente importante, per noi è un privilegio averlo, così come per lui è un privilegio giocare con noi. C’è tutta l’intenzione di continuare insieme, abbiamo un’opzione per farlo e lavoreremo in questa direzione”.