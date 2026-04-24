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Udinese, visite di controllo a Villa Stuart per Zanoli: come procede il recupero dall'infortunio
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Giornata di visite mediche per Alessandro Zanoli. Il difensore dell'Udinese, ma di proprietà del Napoli, è ai box per una lesione al crociato che si è procurato lo scorso gennaio. La stagione ovviamente è conclusa in anticipo e tre mesi fa è stato operato da Pierpaolo Mariani. Lo stesso professore ha visitato l'esterno bianconero a Villa Stuart per controllare come procedeva il recupero.
La riabilitazione sta procedendo secondo i canoni previsti con il difensore che sarà pronto per tornare in campo all’inizio della nuova stagione.
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