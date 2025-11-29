Udinese, Zaniolo: "Udine bellissima piazza, sono molto felice qua"

L'MVP di Parma-Udinese è Nicolò Zaniolo. Un gol nel primo tempo e diverse giocate decisive nella vittoria per 2-0 dell'Udinese al Tardini. Queste le sue parole su DAZN al termine della sfida:

Che coppia formi con Davis? Avete segnato metà dei gol dell’Udinese, quattro a testa:

“Io mi trovo molto bene con Keinan, perché siamo molto complementari. È forte tecnicamente e a tenere la palla, molto completo. Devo fargli i complimenti, oggi grande vittoria in un campo difficile. Siamo molto felici e dobbiamo continuare così”.

Tre gol nelle ultime quattro trasferte, giocare fuori casa ti dà un boost?

“Diciamo che potevo farlo anche in casa, mi piace giocare più in casa perché abbiamo un uomo in più con la nostra gente, ma anche fuori casa c’è tantissima gente. Tornare a Udine con tre punti è importantissimo oggi”.

Ora siete a 18 punti, quanto si può sognare?

“Udine è una bellissima piazza, sono felice qua. Mi hanno subito accolto bene e siamo una squadra competitiva. Possiamo fare una grande stagione”.