Futuro Zaniolo, l'agente: "Ancora amatissimo al Galatasaray, chiudiamo presto con l'Udinese"

Claudio Vigorelli, agente tra gli altri anche di Nicolò Zaniolo, ha parlato del futuro dell'attaccante suo assistito, attualmente all'Udinese in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray. La società friulana, raccontano da Udine, avrebbe già deciso di operare per l'acquisto a titolo definitivo e anche lo stesso calciatore ha aperto alla permanenza in bianconero, come gesto di riconoscenza minimo per avergli permesso di esprimersi di nuovo su alti livelli come in questa stagione.

Uno scenario confermato anche dalle dichiarazioni di Vigorelli nell'intervista di oggi a Il Gazzettino: “Lui è ancora amatissimo in Turchia, con il Galatasaray ha vinto il campionato e un suo gol ha fatto vincere loro un derby. In Premier ha poi passato un anno difficile, anche per via della situazione delle scommesse da cui è uscito alla grande. A parte lo scorso anno tra Atalanta e Fiorentina, Nicolò ha sempre fatto stagioni da leader e protagonista. Ha dimostrato più volte le stigmate del campione”.

L'agente di Zaniolo delinea anche le prossime mosse: “Ora l’Udinese ha possibilità di riscattarlo, sono sicuro che quanto prima ci siederemo al tavolo per decidere che percorso fare. Lui a Udine sta benissimo, questo è certo, immaginare che possano arrivare altri interessamenti fa parte del calcio, ma qui si naviga a vista: a Udine sta bene, ribadisco. Pensiamo intanto a chiudere la pratica con il Galatasaray”.

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