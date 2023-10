ufficiale Euro 2028 a UK e Irlanda: 3ª volta per Londra, prima storica per Dublino

Football is coming home, one more time. Nessuna sorpresa nell'assegnazione di Euro 2028 a seguito dell'unica candidatura di Regno Unito e Irlanda.

SI SONO SCANSATI TUTTI - La Russia era uno dei paesi che aveva mostrato interesse ma la candidatura è stata rigettata a seguito del conflitto in terra Ucraina. L'altra rivale era la Turchia, che aveva deciso di auto-escludersi unendosi all'Italia per l'edizione del 2032. In precedenza vi erano stati dei tentativi da parte dei paesi scandinavi e nordici: Danimarca, Far Oer, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia. Anche dai balcani c'era stata una risposta con il progetto, poi abbandonato di unire Bulgaria, Grecia, Romania e Serbia. Infine l'ipotesi di candidatura congiunta Spagna-Portogallo, con i due paesi che hanno poi deciso di virare sui Mondiali del 2030.

1996, LA PRIMA VOLTA E LA CANZONE AD HOC - Per l'Inghilterra sarà tecnicamente la terza volta in cui verrà giocato un campionato europeo per nazioni. La prima volta fu nel 1996, edizione a suo modo storica poiché si passò da 8 a 16 squadre e fu l'edizione di "Football's Coming Home", canzone nata per celebrare la nazionale inglese, 30 anni dopo il Mondiale organizzato e vinto dai Maestri del Football.

EURO 2020, IL COVID TOLSE DAI GIOCHI L'IRLANDA - La seconda edizione è condivisa col resto d'Europa, quella itinerante disputata nel 2021 e che ha visto Wembley a rappresentare l'Inghilterra e sede della fase decisiva, ossia le due semifinali e la finale. Anche la Scozia ha potuto godersi tre partite, con l'Hampden Park di Glasgow che ha ospitato tre partite. Doveva esserci anche Dublino, ma la pandemia di Covid-19 ha estromesso la capitale irlandese a due mesi dall'inizio del torneo, spostando le gare inizialmente assegnate in Irlanda a San Pietroburgo. Ed eccoci all'edizione del 2028, che darà per la prima volta la possibilità a Galles, Irlanda del Nord e, per l'appunto l'Irlanda.