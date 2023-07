ufficiale Inter, Raffaele Di Gennaro torna nerazzurro. Affare a titolo definitivo

Raffaele Di Gennaro torna all'Inter, che lo ha prelevato dal Gubbio per fargli vestire i panni del terzo portiere nella prossima stagione: "Il portiere classe 1993 torna in nerazzurro a titolo definitivo dopo l'esperienza al Gubbio. Un sogno può avere diverse forme e diversi nomi: alcuni sembrano irrealizzabili, altri diventano possibili grazie a una buona dose di sacrificio e perseveranza. Il sogno di Raffaele Di Gennaro si chiama Inter, un sogno che lo accompagna da sempre.

Di Gennaro, nato a Saronno il 3 ottobre 1993, ha iniziato a giocare a calcio a 5 anni nella Prealpi, una piccola squadra dell'oratorio della sua città. Papà e fratello giocavano in attacco, ma Raffaele ha sempre e solo voluto fare il portiere, con il sogno di vestire un giorno la maglia dell'Inter. Sogno che si avvera una prima volta nel 2002, quando a 9 anni viene notato a un torneo giovanile: da quel momento Di Gennaro trascorre undici anni nel settore giovanile nerazzurro, anni pieni di successi e soddisfazioni. Il 2012 è un anno indimenticabile per Raffaele, con la vittoria del campionato Primavera e soprattutto lo storico trionfo nella NextGen Series. Nella finale vinta ai rigori contro l'Ajax Di Gennaro è decisivo con la parata che neutralizza il penalty di Veltman.

La sua crescita è frenata da alcuni infortuni, che lo tengono lontano dal campo per diverso tempo: nel 2013 però debutta tra i professionisti con il Cittadella, con il quale affronta proprio l'Inter a San Siro nel terzo turno della Coppa Italia. Dopo il Cittadella, Di Gennaro gioca con Latina, Ternana e Spezia, prima di tornare all'Inter nel 2018. Un anno di crescita e maturazione, dove osserva e impara: Raffaele giocherà poi con le maglie di Catanzaro e Pescara, prima di trasferirsi al Gubbio nell'estate del 2022.

Di Gennaro è uno dei migliori nella stagione degli umbri, che arrivano a giocarsi la promozione in Serie B attraverso i playoff: in 34 partite di regular season colleziona 20 clean sheet e viene nominato miglior portiere del girone B. Ora il sogno è tornato realtà: per Di Gennaro tornare all'Inter significa tornare a casa".