L'Inter perde il suo terzo portiere: frattura al polso per Di Gennaro, sarà operato

Brutte notizie per l'Inter e per Cristian Chivu in vista della Roma e del prossimo tour de force da 7 partite in poco più di tre settimana. L'allenatore rumeno dovrà infatti fare a meno del suo terzo portiere Raffaele Di Gennaro, infortunatosi in allenamento al polso destro e costretto all'intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro con il seguente comunicato ufficiale:

"Esami strumentali oggi per Raffaele Di Gennaro a seguito di un trauma subito nel corso dell'allenamento di ieri. Gli accertamenti hanno evidenziato una frattura allo scafoide del polso destro. Nei prossimi giorni il portiere nerazzurro si sottoporrà a intervento chirurgico".

Le possibili rotazioni tra Roma e Champions

il mister nerazzurro potrebbe optare per una coppia d’attacco formata da Bonny e Lautaro, con Esposito in ballottaggio con l’ex Parma mentre in difesa davanti a Sommer i possibili titolarissimi con Akanji, Acerbi e Bastoni. A centrocampo con Calhanoglu spazio a Barella a Mkhitaryan mentre sulle corsie laterali troveremo Dumfries a destra e Dimarco a sinistra.

Diversa la questione in Champions League con chi non verrà schierato in campionato fra Esposito e Bonny al fianco di Lautaro mentre in mezzo al campo con Calhnaoglu troveremo uno fra Zielinski e Frattesi insieme e Sucic. A destra confermato Dumfries mentre a sinistra potremmo trovare Carlos Augusto mentre in difesa a protezione della porta di Sommer potrebbe venire confermato Bastoni al fianco di Bisseck e De Vrij.