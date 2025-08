Ufficiale Ravenna, altro rinforzo in attacco: preso l'ex Trapani Cristian Spini

Altro rinforzo in attacco per il Ravenna, che ha ufficializzato l'arrivo dal Trapani di Cristian Spini. Il giocatore arriva a titolo definitivo dal Trapani, dopo aver giocato nell'ultima parte della scorsa stagione alla SPAL

"Il Ravenna FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Cristian Spini, esterno offensivo o seconda punta classe 2001, proveniente dal Trapani. Dopo la trafila giovanile nel club ferrarese, Spini ha intrapreso un percorso di crescita importante tra i grandi: nella stagione 2022/23 è stato protagonista con la maglia del Lumezzane, con cui ha conquistato la promozione in Serie C, imponendosi anche nella stagione successiva tra i professionisti. Giocatore dotato di rapidità, capacità di puntare l’uomo e buona duttilità offensiva, Spini rappresenta un innesto di qualità e prospettiva per il reparto avanzato giallorosso. A Cristian va il benvenuto da parte di tutta la famiglia Ravenna FC".