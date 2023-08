ufficiale Roma, colpo Lukaku! Il belga torna in Serie A in prestito dal Chelsea

Si chiude la lunghissima telenovela legata al ritorno di Romelu Lukaku alla Roma: il belga è atterrato ieri a Roma e oggi ha sostenuto le visite mediche col suo nuovo club, che ne ha depositato il contratto poco fa in Lega Serie A. Il giocatore arriva in prestito dal Chelsea.

L'ex Inter torna in Serie A in prestito secco e oneroso, da 5 milioni di euro. Un affare diverso da quello che il Chelsea aveva impostato sia con l'Inter che con la Juventus, figlio anche della necessità di chiudere la questione prima del mercato. I giallorossi hanno inoltre definito gli ultimi dettagli di un accordo che vedrà Romelu offrire uno "sconto", abbassando il suo stipendio a circa 7,5 milioni di euro netti. Meno di quanto guadagnava all'Inter la scorsa stagione, considerando il Decreto Crescita non si arriva a 10 milioni al lordo.