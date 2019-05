© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Perché non abbiamo ufficializzato il rinnovo di Belotti? Non lo ricordo". Così Urbano Cairo questa mattina, in una intervista a 'Tuttosport', ha risposto alla domanda relativa al rinnovo del contratto di Andrea Belotti.

Il capitano Belotti fino al 2022 - Domanda scaturita al seguito di quanto emerso dall'ultimo bilancio del Torino al 31 dicembre 2018, un documento ufficiale che, in questo senso, ha fatto emergere una sorpresa: Andrea Belotti ha infatti già sottoscritto col club granata un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2022.