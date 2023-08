ufficiale Torino, operazione in entrata per il settore giovanile. Ecco Kirilov dall'HJK Helsinki

Operazione in entrata per il Torino relativa al settore giovanile. Come si apprende dal sito della Lega Calcio, infatti, il club granata ha depositato il contratto del giovane Martin Kirilov, trequartista finlandese classe 2007 che arriva a titolo definitivo dall'HJK Helsinki.