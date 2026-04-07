Un nuovo giovane nel mirino di Corvino: il Lecce vuole il classe 2008 Osborne

Alfie Osborne è un obiettivo del Lecce. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore centrale degli Hearts FC è finito sul taccuino di Pantaleo Corvino, che spera di ripetere uno dei suoi colpi che lo hanno portato a essere famoso nel corso della carriera. Alto un metro e 95, è risultato il migliore in campo nel match contro l'Italia Under 19 di settimana scorsa.

Lo scozzese però è attenzionato anche dai club di Premier League, che più volte hanno dimostrato di non aver paura a lanciare giovani come il classe 2008. Adesso sarà asta e ognuno cercherà di giocarsi le sue carte: trovare continuità in una realtà come quella del Lecce, dove crescerebbe senza troppe pressioni, lo aiuterebbe. Molto dipenderà però anche dalla categoria, visto che la permanenza in Serie A non è certa.