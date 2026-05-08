Un talento al giorno, Alfie Osborne: un altro scozzese pronto per la Serie A

Già nel mirino di un paio di club italiani in vista di giugno, Alfie Osborne è un difensore centrale scozzese classe 2008 dell’Heart of Midlothian. Alto 1,94 m, il centrale Hearts si distingue per la grande presenza fisica, imponendosi nei duelli aerei e nei contrasti grazie a una struttura longilinea ma potente. Nato come centrocampista, si è riconvertito con successo in centrale, mostrando buona adattabilità tattica e intelligenza di gioco. È capitano della Scozia Under-19 e ha impressionato particolarmente nell’ultimo confronto contro l’Italia Under-19, venendo eletto migliore in campo.

Dal punto di vista tecnico, Osborne abbina fisicità a una discreta qualità palla al piede: sa impostare il gioco con passaggi semplici ma precisi e ha un buon timing negli anticipi. Dotato di leadership e maturità, è seguito con interesse da diversi club esteri. Pantaleo Corvino lo ha inserito nel suo taccuino, sperando di replicare uno dei suoi classici colpi low-cost ad alto potenziale, ma ultimamente anche l'Udinese si è interessata a lui. La sua crescita rapida lo rende uno dei prospetti più interessanti del calcio scozzese.

Nome: Alfie Osborne

Data di nascita: 16 luglio 2008

Nazionalità: scozzese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Hearts FC

Assomiglia a: John O'Shea

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale