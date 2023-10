Union Berlino-Napoli, sarà il bosniaco Peljto a dirigere la gara all'Olympiastadion

Napoli in campo martedì in Champions League contro l'Union Berlino, con la sfida valida per la terza giornata della fase a gironi in programma per le 21 all'Olympiastadion nella capitale tedesca. La UEFA, sul proprio sito ufficiale, ha reso noto che il direttore di gara designato per la sfida sarà Irfan Peljto. Il fischietto bosniaco sarà coadiuvato dagli assistenti Ibrisimbegovic e Beljo e dal quarto uomo Petrovic, mentre al VAR ci saranno l'olandese Van Boekel e il polacco Lasyk.

La situazione nel Gruppo C.

Dopo le prime sue giornate il Napoli di Rudi Garcia si trova al secondo posto in classifica a quota 3 punti, frutto della vittoria all'esordio contro il Braga in trasferta e della sconfitta al Diego Armando Maradona contro il Real Madrid, mentre i tedeschi sono al momento ancora a quota zero, visti i ko contro gli spagnoli e i lusitani. La squadra dove milita Leonardo Bonucci è in netta crisi, visto che ha perso tutte le ultime otto partite disputare, e andrà alla caccia della rinascita proprio contro i campioni d'Italia, che però non potranno sbagliare e cercheranno di sfruttare la gara tra i Blancos e i portoghesi, con la formazione di Carlo Ancelotti che non dovrebbe avere vita troppo dura.

La classifica del Gruppo C

Real Madrid 6

Napoli 3

Braga 3

Union Berlino 0