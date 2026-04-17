Uno-due letale dell'Inter, Barella raddoppia 3 minuti dopo il gol di Thuram
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Sbloccata la partita, l'Inter non si ferma più. Tre minuti dopo il gol di Thuram, arriva il raddoppio di Barella. Gol dell'ex per il centrocampista che approfitta di un rimpallo favorevole e con un destro al limite dell'area gonfia la rete. Terzo gol in questo campionato. Inter-Cagliari 2-0 al 56'.
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