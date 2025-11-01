Vardy in versione Leicester: 50 metri di allungo e destro all'angolino, la Cremo torna in partita
Una fuga solitaria di Jaime Vardy riporta la Cremonese in partita allo Stadio Giovanni Zini: l'inglese riceve palla a centrocampo, sbilancia Gatti e va in contropiede per 50 metri, per poi battere Di Gregorio con un diagonale che riapre la sfida contro la Juventus di Spalletti. Gran gol per l'inglese, in pieno stile Leicester dei tempi d'oro.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
