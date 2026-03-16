Senza Vardy e probabilmente senza Kean: lo scontro decisivo per la salvezza non avrà i suoi bomber
Jamie Vardy non ci sarà, questa sera contro la Fiorentina. Con la Cremonese che dovrà quindi trovare soluzioni alternative per provare a scardinare la retroguardia viola. L'inglese ex Leicester non sarà della sfida a causa di un trauma contusivo alla coscia rimediato nel precedente match contro il Lecce.
Discorso diverso per Moise Kean: il centravanti viola da giorni convive con un fastidio, condito da dolore, alla tibia per uno scontro di gioco con l'Udinese. Si è allenato per tutta la settimana in modo personalizzato, salvo rientrare ieri in gruppo ed essere convocato per Cremona. Salvo colpi di scena, però, questa sera in campo ci sarà Roberto Piccoli, con l'ex Juventus almeno inizialmente in panchina.
Due assenze pesanti, in fatto di peso specifico per le due squadre. Al di là dei gol segnati. Cinque quelli stagiona lei di Vardy, 8 in campionato quelli di Kean che all'andata risolse la sfida del Franchi in favore dei suoi. Le loro esclusioni però come detto peseranno anche in fatto di leadership e serenità delle squadre, che spesso e volentieri nei momenti di difficoltà si affidano ai loro riferimenti offensivi per "respirare". Questa sera però non sarà così. Con Davide Nicola e Paolo Vanoli che dovranno studiare vie alternative per provare ad arrivare al gol in una sfida che, vista la posta in palio, si annuncia già di per sé particolarmente chiusa.
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