Fantacalcio, top & flop 28ª giornata

In attesa di Lazio-Sassuolo di questa sera analizziamo i top e i flop di questo 28ª giornata di campionato

TOP

Scamacca: dopo qualche partita sottotono torna al gol con una doppietta da vero attaccante che salva la Dea da una sconfitta che avrebbe complicato i piani di rimonta in zona Europa. Stagione comunque positiva, in linea se non addirittura sopra le aspettative con 8 gol e 1 assist. Fantavoto 13.5.

Yildiz: l'incontro casalingo contro il fanalino di cosa Pisa era l'occasione perfetta per tornare a portare bonus e le aspettative sono state rispettate. Mette un pallone perfetto e Cambiaso per sbloccare la partita e dopo la chiude con il gol del 3 a 0. Per lui numeri eccellenti che possono solo migliorare, 9 gol e 5 assist, indubbiamente uno dei migliori attaccanti del campionato. Fantavoto 11.5.

Da Cunha: il capitano del Como decide la difficile trasferta di Cagliari mettendo a segno il gol più bello di questo turno che regala 3 punti fondamentali nella corsa Champions. Giocatore che ormai è una certezza, da quando gioca in mezzo al campo il livello si è alzato notevolmente ed è imprescindibile. Fantavoto 10.5.

FLOP

Malen: prima uscita a vuoto dell'olandese che oltre ad un gol giustamente annullato per fuorigioco non fa nulla di rilevante il chè ha influito notevolmente sulla pericolosità offensiva dei giallorossi. Nessun allarme ci aveva abituati troppo bene, tornerà a fare bene nelle prossime. Fantavoto 5.

Castro: dopo dei gol spettacolari tra campionato ed EL, in casa contro il Verona, in un turno apparentemente favorevole, sbaglia diverse occasioni contribuendo alla sconfitta finale. Stagione non da buttare ma da cui forse ci si aspettava qualche gol in più ma avrà tempo per rifarsi. Fantavoto 5.

Vardy: ormai la sua età si fa sentire e nel tunnel che sta attraversando la Cremonese nemmeno lui è esente. Nello scontro salvezza, in cui ci si aspettava qualcosa da lui, gioca un primo tempo totalmente anonimo e viene sostituito all'intervallo da Juric che da un altro apporto alla gara. A meno di necessità di formazione, il consiglio è di non schierarlo. Fantavoto 5.