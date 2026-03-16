Cremonese senza Vardy contro la Fiorentina: i motivi dell'assenza dell'inglese
Tegola importante per la Cremonese nella sfida salvezza di questa sera contro la Fiorentina, gara che si giocherà allo Zini alle ore 20.45. Nell'elenco dei convocati di mister Davide Nicola infatti non figura Jamie Vardy, centravanti che è alle prese con un trauma contusivo alla coscia riportato nella precedente sfida persa contro il Lecce.
Un'assenza non di poco conto, considerando anche il possibile sviluppo tattico della partita. Per ovviare all'assenza dell'ex Leicester, Nicola sembra intenzionato a dare fiducia a Milan Djuric con Bonazzoli a sostegno nel tandem offensivo del consueto 3-5-2. Dall'altra parte occorre ricordare la probabile assenza di Moise Kean, almeno nella formazione titolare, con Roberto Piccoli che avrà sulle spalle il peso dell'attacco viola.
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