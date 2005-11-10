Venezia, Antonelli: "Da Nicola ci aspettiamo solidità. Vogliamo restare in questa categoria"

Nel pre-partita di Napoli-Venezia, il DS del Venezia Filippo Antonelli Agomeri ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Nicola? Mi aspetto che ci dia ciò che abbiamo chiesto. Volevamo più solidità ed equilibrio, speriamo che il mister ci dia le opzioni giuste. Vogliamo restare in questa categoria e faremo di tutto per riuscirci. L'esonero di Stroppa è stata una scelta ragionata, ci era piaciuta la squadra contro la Lazio e pensavamo che la sosta potesse farci continuare su quella strada. Con l'Atalanta abbiamo visto dei passi indietro e abbiamo preso questa decisione. Il calendario? Tutte le partite sono difficili, ora siamo concentrati sul Napoli".