Verso Napoli-Milan, stadio ‘Maradona’ già sold-out. Curva esaurita in appena 40’

vedi letture

Sold-out al ‘Maradona’ di Napoli per il big match di domenica sera tra la formazione di Luciano Spalletti e il Milan. Vero e proprio duello per la prima posizione in Serie A. Nel giro di poche ore, scrive La Gazzetta dello Sport, sono andati polverizzati i circa 42mila biglietti a disposizione.

Attesa enorme per questa sfida, tanto che i biglietti di curva sono stati venduti tutti in appena 40’.