VIDEO - Zidane avvisa Gasp: "Non subiamo gol da 3 gare, col pallone facciamo grandi cose"

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane è intervenuto al termine del successo ottenuto contro il Valladolid: "Siamo in un buon momento e stiamo dimostrando continuità in termini di risultati. Non prendiamo gol da tre partite, tutta la squadra sta facendo un ottimo lavoro difensivo. Siamo consapevoli di saper fare grandi cose con il pallone. Siamo in un buono stato di forma in vista della partita contro l'Atalanta, dobbiamo essere bravi a ricaricare le energie".