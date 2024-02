Whittaker: "Quando ti chiama la Lazio deve essere solo un fattore positivo"

Morgan Whittaker, attaccante del Plymouth Argyle, è stato accostato durante il mercato di gennaio alla Lazio, che ha offerto circa 10 milioni per averlo, ma gli inglesi hanno detto no, dal momento che ne volevano almeno 18. Il calciatore ha poi parlato in seguito della trattativa a BBC Radio Devon:

"Penso che la mia testa non sarebbe mai cambiata perché sono felice qui. Per me non c'era dubbio che sarei restato qui a giocare. Quello che ho imparato nel calcio è che la felicità è tutto e finalmente l'ho ottenuta, quindi non voglio ancora rinunciarvi. In questi casi devi solo stare a guardare e pensare che questi club sono interessati a te, devi usare quest'idea per andare avanti e continuare a giocare con fiducia, senza lasciarti stressare.

Ovviamente è molto importante perché il tuo nome è nei titoli dei giornali, ma quando arriva una squadra come la Lazio devi solo usarla come un fattore positivo e dimostrare quanto sei arrivato lontano. I tifosi? Tutto quello che provano loro, lo provo anch'io nei confronti loro e del club. Credo che senza di loro non avrei avuto la Lazio e le altre squadre interessate, quindi devo molto a loro. Spero di poter continuare con la forma che sto attraversando".