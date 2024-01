Zanoli alla Salernitana, annuncio imminente: c'è da sciogliere un solo nodo sulle tempistiche

La strana giornata di Alessandro Zanoli, che vivrà la prima parte del pomeriggio da giocatore del Napoli e che poi, in serata, potrebbe addirittura già essere annunciato dalla Salernitana. Lo scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, soffermandosi sull'imminente passaggio dell'esterno classe 2000 ai granta.

La Rosea racconta che i presidenti dei due club, Iervolino e De Laurentiis, hanno infatti chiuso l’accordo per il prestito del terzino. C’è da capire però se il Napoli avrà necessità di portarlo in Arabia Saudita per la Supercoppa o se la cessione sarà completata entro domani, giorno della partenza per Riad.