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Zazzaroni: "Paratici mi ha detto che Vanoli resta alla Fiorentina"
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Maracanã
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Nel corso el suo intervento a TMW Radio durante Maracanà, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato anche del futuro della Fiorentina fra panchina e comparto mercato dopo le voci sul possibile addio di Fabio Paratici in direzione Roma:
Sarri-Fiorentina è possibile?
"A me Paratici ha detto che rimane Vanoli".
Massara via dalla Roma?
"Credo che vada via, visto che non c'è più il rapporto fiduciario. Chi lo sostituirà non Paratici, non Giuntoli, vedremo...".
Napoli, se andrà via Conte?
"Non lo sa nessuno, parlerà con ADL, si chiariranno. Se sta bene a Conte rimane, sennò andrà via".
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