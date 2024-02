Zerbin: "Mazzarri mi ha dato grandi possibilità. Anche grazie a lui se sono arrivato pronto"

Alessio Zerbin riparte da Monza. Il fantasista di proprietà del Napoli è pronto a giocarsi un posto con la squadra di Raffaele Palladino. Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giocatore ha ricordato il successo in Supercoppa di C nel 2022 quando vestiva la maglia del Frosinone con due reti realizzate proprio contro i brianzoli: "Galliani se lo ricorda? Certo! Me l’ha detto in quella cena…

Tra l’altro era destino che vestissi questa maglia: da piccolo ho fatto qualche provino qui prima delle giovanili dell’Inter. Poi ho esordito da titolare in A contro il Monza nella scorsa stagione col Napoli e in questa prima da titolare contro il Monza. La doppietta in Supercoppa contro la Fiorentina? Mazzarri mi ha dato grandi possibilità, io ho cercato di farmi conoscere da lui e mi ha tenuto in considerazione. Anche grazie a lui sono arrivato qui pronto".