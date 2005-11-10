Ascoli, Passeri: "Diciotto mesi da sogno. Speriamo di salvarci presto e poi vedremo"

Il presidente dell'Ascoli Bernardino Passeri premiato nel corso del Gran Galà del Calcio ad Arezzo ha parlato dell'ultimo anno e mezzo vissuto alla grande dal club bianconero ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Sono passati solo 18 mesi e forse neanche nei migliori sogni avrei immaginato di partecipare a serate come questa e vivere dei risultati come quelli che sono arrivati. Li sognavamo certamente, ma non era in preventivo né la stagione scorsa né i risultati di questo avvio in una categoria diversa. Lo scorso anno poteva sembrare un sogno, ma ora ci siamo e speriamo di continuare così, siamo molto contenti.

L'obiettivo è sempre la salvezza, nonostante il terzo posto?

“Non credo che il terzo posto attuale cozzi con i nostri obiettivi, fa parte della nostra filosofia pensare una partita per volta, le vogliamo vincere tutte, ma poi è chiaro che fra il dire e il fare c'è una differenza. Finora ci sta riuscendo bene, speriamo di arrivare il prima possibile alla quota salvezza e poi ci sarà tempo e spazio per andare avanti"

I play off avete dimostrato di saperli vincere

“Credo che il nostro pensiero e la nostra squadra siano portati alla battaglia. Per cui non c'è nulla di più duro di un play off dove si gioca ogni tre giorni, si combatte e non c'è tempo di staccare un attimo. Noi abbiamo questo DNA e staremo a vedere, speriamo di arrivarci”.