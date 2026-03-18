Avellino, Ballardini: "Reazione importante dopo i gol del Sudtirol, felice per Patierno"

"Abbiamo cercato anche di giocare, possiamo avere ancora più personalità e bravura", esordisce il tecnico. "Ma la vittoria è arrivata e andiamo dietro a questi ragazzi che se la meritano". Queste le dichiarazioni del tecnico dell'Avellino Davide Ballardini.

Reazione nei momenti difficili

Il momento più delicato della serata è stato quello successivo al pareggio di Pecorino al 75', con cinque cartellini gialli in dieci minuti e una partita che rischiava di degenerare: "Uno dei meriti è sicuramente la reazione dopo il gol del Südtirol. Con cinque cartelli gialli in dieci minuti la partita si era innervosita, anche per quello che era successo in campo. Ma la squadra è stata molto brava a non farsi travolgere, a pensare a vincere la partita. Perché poteva facilmente cadere in quel litigio, scendere in quella trappola".

I protagonisti e la classifica

Sul protagonista della serata, Chicco Patierno, il tecnico glissa sui nomi ma il riferimento è chiaro: "So che non mi piace parlare dei singoli, ma in Serie B uno dei protagonisti è sicuramente un simbolo. Un ragazzo tornato, con l'assist e il gol si merita questo riconoscimento. Fare gol con un buon risultato è una cosa, ma farlo con quello che ci tiene davvero va oltre. Probabilmente si chiuderà un cerchio, ma è ancora lunga"