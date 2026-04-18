Avellino, Favilli: "Chiusa la pratica salvezza, ora possiamo arrivare ai playoff"

Andrea Favilli, attaccante dell'Avellino, è intervenuto ai microfoni di Prima Tivvù dopo la vittoria in casa contro il Mantova. Queste le sue parole riportate da TuttoAvellino.it: "Innanzi tutto volevamo chiudere la pratica salvezza, sapevamo dell'importanza della partita. Buon secondo tempo, ora vogliamo vincere la prossima in casa e cercare di ambire a qualcosa di più perché possiamo arrivare ai playoff".

“Sono felicissimo, ora non ho ancora realizzato perché c'è ancora l'adrenalina della partita, ma sono contento. Se lo meritavamo i miei compagni, che hanno fatto un campionato meraviglioso e io stesso, perché ho sofferto molto. Ricordo come se fosse ieri le conferenze in ritiro, mi sentivo bene, stavo bene, poi c'è stato questo nuovo stop. In carriera ne ho vissute tantissime, in passato le ho vissute male queste cose ma questa volta ero davvero sereno, ero certo di tornare. Felice oggi per questo gol ma sono felice di giocare a calcio, spero solo di giocare felice e tranquillo, perché facciamo il lavoro che tutti i bambini da piccoli sognano”.

“Mi sento di fare anche i complimenti al Mantova, sono una squadra equilibrata e ben organizzata. Abbiamo perso tanti duelli, poi siamo riusciti a prendergli le misure e grazie alle nostre individualità siamo venuti fuori”.