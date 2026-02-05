Avellino, nuovamente ai box Favilli: almeno un mese di stop. Attesi ulteriori accertamenti

Si è concluso il calciomercato, con l'Avellino che ha avuto anche la necessità di rinforzare l'attacco, perché il club è nuovamente alle prese con la tegola legata ad Andrea Favilli, che si era fermato nuovamente nella settimana che ha portato gli irpini alla partita - poi vinta - contro il Cesena. Come si legge su tuttoavellino.it, l'attaccante ha rimediato un edema osseo al calcagno sinistro, che richiederà, con molta probabilità, almeno un mese di stop, anche se questo sarà chiarito in questi giorni da nuovi esami strumentali.

Ecco spiegati quindi alcuni innesti, come a esempio quello di Luca Pandolfi: "È stata un'operazione messa in piedi domenica - ha detto il Ds Mario Aiello -, era fatta da diverse ore, ma una serie di inconvenienti aveva fatto allungare la cosa e l'abbiamo chiusa solo nel finale. Il Catanzaro aveva l'esigenza di trovare un sostituto di Pandolfi, non trovato in tempi rapidi, per fortuna la volontà del ragazzo nel venire all'Avellino, ha fatto la differenza. Avevamo bisogno di un ragazzo con quelle caratteristiche, anche perché si è fermato di nuovo Favilli, Pandolfi può fare tutti i ruoli dell'attacco, seconda punta e prima punta, ha tecnica, velocità, ci tornerà utile è un giocatore polivalente".

A questo punto, non resta che attendere i nuovi responsi su Favilli.