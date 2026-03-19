Avellino, Palmiero dopo il successo con il Sudtirol: "Archiviare la salvezza il prima possibile"

Luca Palmiero, centrocampista dell'Avellino, commenta ai microfoni di PrimaTivvù il successo ottenuto contro il Sudtirol. Queste le sue parole riportate da Tuttoavellino.it.

"E stato tutto bello anche la sequenza dei gol, bella scarica di adrenalina. Vittoria per il nostro percorso importantissima. Sono 9 punti che ci permettono di lavorare con serenità che ci avvicinano al nostro obiettivo. Sapevamo che era una partita sporca essendo loro una squadra che si chiude e giocano sulle seconde palle, l'abbiamo interpretata benissimo. Tante volte siamo stati una squadra bella ma questa sera siamo stati efficaci. Non è facile quando prendi gol andare nuovamente in vantaggio per due volte.

Il mister si ferma coi difensore almeno una volta a settimana ma al di là del modulo c'è stato l'entusiamos che abbiamo messe in queste tre partite che è stata importante e sicuramente la metteremo anche nel prossimo match. L'Avellino deve archiviare la pratica salvezza e poi possiamo lavorare con più serenità. Consolidiamo la categoria, giocare per vincere tutte".