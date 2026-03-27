Avellino, Palmiero: "Stavamo andando verso una direzione sbagliata, Ballardini ha dato serenità"

Intervenuto oggi a Radio Punto Nuovo, il centrocampista dell'Avellino Luca Palmiero ha parlato anche della stagione dei lupi irpini: "Mister Ballardini ci ha portato sicuramente tranquillità in un momento delicato di classifica, si stava andando verso una direzione sbagliata visto il percorso fatto fino a quel momento. Non ho grosse preferenze a centrocampo, certo avere un trequartista davanti ti facilita una giocata in verticale, non avendolo devi giocare direttamente sulle punte, ma non ho una predilezione.

L'intesa a centrocampo procede bene, ho compagni di grande qualità tecnica, corsa e disponibilità, quando in campo si mette poi l'intelligenza tattica tutto riesce più facile. Ci stiamo trovando tutti bene, non solo chi gioca spesso come me, Sounas, Palumbo, Besaggio, ma anche chi gioca meno come Insigne, Le Borgne, Armellino, grazie alla competitività che ci danno in allenamento tiriamo fuori il meglio in partita. La sconfitta di Genova? Abbiamo giocato contro una squadra forte nei singoli, è in una posizione di classifica difficile ma ha giocatori tecnici in tutti i ruoli. Loro hanno messo in campo forse forse più cattiveria di noi e questo può essere frutto della stanchezza dopo tre partite in una settimana, del fatto che loro fossero in posizione più delicata di noi, non doveva capitare e sicuramente non capiterà più. Il nostro obiettivo non sono i playoff ma la salvezza, farli certo sarebbe un grande onore, se dovesse capitare saremmo contenti ma sappiamo che l'obiettivo primario non è quello e anzi guai a distrarsi, la serie B ti punisce appena ti distrai un attimo".