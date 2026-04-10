Bari, Longo: "Cerofolini out contro il Monza. Rao? Prima era isolato, ora lavora più da seconda punta"

Moreno Longo, tecnico del Bari, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Monza. Queste le sue parole raccolte da TuttoBari.com: "Servirà una prestazione di altissimo livello. Affronteremo una grande squadra che ha fatto un campionato importante e con giocatori di qualità. Devi fare una partita importante sotto tutti gli aspetti ed approfittare di una possibilità".

Assenti con il Monza?

"Abbiamo fuori De Pieri, Darboe e Dickmann che procedono verso il recupero. Avremo fuori Cerofolini perché nel finale contro il Modena ha subito una forte pallonata e ha preso un farmaco che non gli permette di scendere in campo domani, ma sarà a disposizione per la prossima. Per il resto, tutti a disposizione".

Rao?

"Rao sta lavorando bene, ma va lasciato in pace per esprimersi su questi livelli. Ha cambiato modo di interpretare le partite. Prima era spesso isolato, ora si accentra e lavora più da seconda punta. È una codifica più difficile visto che è in un'altra posizione di campo. Ma se sta facendo bene è anche perché la squadra glielo permette. I singoli aiutano il livello prestativo della squadra, ma quando si parla di prestazione sono tutti coinvolti".

Dorval e Piscopo insieme?

"Piscopo e Dorval hanno anche giocato insieme, quindi uno non esclude l'altro. Faremo la scelta insieme a condizione dei singoli ed a che tipo di avversario avranno davanti. Anche il Monza ha esterni validi e che spostano, quindi servirà accoppiarci nella maniera migliore".

Da chi si aspettava qualcosa in più?

"Sarebbe scorretto per i miei calciatori prendere qualcosa in più da un singolo, perché sarebbe incolparlo su qualcosa di non fatto bene. Anche se fosse, ne parlerei con lui a quattrocchi e non mettendolo in piazza. Tutti dobbiamo fare qualcosa di straordinario: le partite sono poche e serratissime, tutti dovranno curare maniacalmente i dettagli".

Il calendario?

"Non possiamo fare calcoli sull'avversario, la B insegna questo. La testa dev'essere a Monza e fare lì una grande partita, non esiste altro obiettivo ora. I punti sono in palio sempre, e per assurdo abbiamo fatto meglio con squadre di alta classifica".

Con il Modena i cambi sono stati efficaci

"I subentranti sono determinanti. Far capire ai ragazzi che tutti sono importanti è fondamentale, anche in pochi minuti o mezz'ora. Sono stati bravi, col Modena, a mettere la gara sul 3-0. Avremmo fatto otto minuti di recupero sul 2-1 in maniera diversa, invece loro sono entrati sul 2-0 col piglio giusto. Mi auguro che questo possa ricapitare".

Cosa preoccupa il mister?

"La preoccupazione più grande siamo sempre noi. Dobbiamo essere al 110% sempre, e non ho la certezza di avere sempre questo. Lo esigo dalla squadra, a livello di prestazione più che di risultato. Voglio un Bari focalizzato sul Monza e tutti i suoi aspetti".

Il Monza?

"Il Monza ha qualità in tutti i reparti, non si può indicare uno o chissà che giocatore in particolare. C'entrano poco con questa categoria. Colpani, Dani Mota possono giocare per Keita e Cutrone: hanno una rosa eccelsa e che ha un modo di stare in campo difficilmente codificabile. Ci sono centrocampisti che hanno giocato anche in A. Hanno risorse ovunque".

Moncini?

"Sono felice che oggi Moncini faccia parte del Bari. Lo reputo forte e che in questa categoria doveva andare in doppia cifra più volte: mi fa piacere allenarlo e se questo gli permette di raggiungere ottimi numeri, è merito suo. Sta lavorando sodo, ed oltre alla finalizzazione si sta dedicando nel migliorare alla partecipazione con la squadra. Mi auguro continui su questa strada".

La difesa?

"Abbiamo fiducia in tutto il reparto difensivo, sebbene in questo momento i numeri diano fiducia ad una parte. Non deve cambiare il voler migliorare un'intesa come quella difensiva che fa la differenza. È stata messa in piedi con pochi allenamenti e la sosta ha dato altri input".