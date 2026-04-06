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Bari-Modena 3-1, le pagelle: Rao è una scheggia, Moncini lucido. Adorni, che errore!

Bari-Modena 3-1, le pagelle: Rao è una scheggia, Moncini lucido. Adorni, che errore!TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 17:19Serie B
Lorenzo Carini

Risultato finale: Bari-Modena 3-1

BARI
Cerofolini 6,5 - Sempre reattivo quando viene chiamato in causa, nel finale non può far nulla sul colpo di testa di Ambrosino indirizzato sotto l'incrocio dei pali.

Cistana 6,5 - Partita di grande sostanza, chiusa senza alcuna incertezza in fase difensiva.

Odenthal 7 - Anche per lui una gara di grande qualità, giocata sin dall'inizio con estrema attenzione. Al 14' colpisce anche un palo sugli sviluppi di un corner.

Mantovani 6,5 - Mette lo zampino sul gol del raddoppio del Bari incaricandosi della battuta della rimessa laterale da cui scaturisce il clamoroso autogol di Adorni. In difesa, al pari dei suoi compagni di reparto, non ha alcun problema.

Manè 5,5 - Poco coinvolto nella manovra della squadra pugliese, resta in campo per tutti e novanta i minuti ma la sua presenza si nota con il contagocce. Al 90' viene sovrastato da Ambrosino in occasione del gol della bandiera per il Modena.

Artioli 6,5 - Prestazione sicuramente più che sufficiente per lui a centrocampo. Dal 62' Braunoder 6 - L'austriaco fa il suo ingresso sul prato del 'San Nicola' sul 2-0 con l'unico obiettivo di dare freschezza alla manovra della squadra di Longo.

Maggiore 6,5 - Il centrocampo del Bari funziona anche per meriti del numero 18 biancorosso, sempre lucido nelle proprie giocate. Dall'86' Traoré s.v.

Piscopo 6,5 - Non spinge sulla fascia: si limita invece a una partita quasi esclusivamente impostata sulla fase difensiva, ma porta a termine egregiamente il suo compito.

Esteves 5,5 - Senza dubbio il meno coinvolto dei tre componenti del reparto avanzato del Bari, non mette a referto alcuna occasione da rete nel corso della gara. Dall'86' Verreth s.v.

Rao 7,5 - Il più attivo dei suoi, con una giocata sontuosa si procura il penalty trasformato da Moncini. Nel primo tempo appare costantemente in grado di mettere in difficoltà la difesa del Modena. Dal 69' Dorval 6,5 - Entra subito in partita, arrivando a firmare l'assist per il tris di Cuni.

Moncini 6,5 - Lucidissimo dagli undici metri, spiazza Chichizola regalando al Bari il gol dell'uno a zero a metà primo tempo: si nota soltanto in questa circostanza nella zona "clou" del campo, ma basta per fare la differenza. Dal 69' Cuni 6,5 - Come Dorval, anche lui ha un buonissimo impatto sulla gara. Mette a referto il gol che chiude definitivamente la contesa a dieci minuti dalla fine.

Moreno Longo 6,5 - Il "suo" Bari vince una partita fondamentale nella rincorsa alla salvezza. Successo conquistato con merito dai biancorossi che si sono dimostrati più cinici e incisivi rispetto al Modena: ha funzionato quasi tutto in casa pugliese, questa partita può dare grande fiducia in vista della prossima trasferta di Monza contro una squadra in lotta per la Serie A.

MODENA
Chichizola 5 - Punito per tre volte nei novanta minuti, viene spiazzato da Moncini su rigore e poi è protagonista del malinteso con Adorni da cui si genera l'autogol del 2-0. Nella ripresa non ha colpe sulla terza marcatura biancorossa siglata da Cuni.

Tonoli 5 - Un pomeriggio molto difficile in fase difensiva, caratterizzato anche da un'ingenuità evidente in marcatura su Dorval nell'azione della terza rete del Bari.

Adorni 4 - Su una rimessa laterale battuta da Mantovani, trova uno degli autogol più incredibili di questo campionato beffando - di testa - il proprio portiere Chichizola per il raddoppio del Bari. Dal 79' Defrel s.v.

Nieling 5 - Anche per lui non è una Pasquetta all'insegna della felicità: quando attacca, il Bari dà troppo spesso la sensazione di poter far male.

Zampano 5 - Non pervenuto sulla corsia di sua competenza, fa una fatica tremenda a proporsi in avanti e anche a contenere le incursioni di Rao. Dal 46' Beyuku 6,5 - Salvato dal VAR per un contatto con Piscopo giudicato inizialmente falloso dall'arbitro, sembra l'unico a credere nella rimonta emiliana nel secondo tempo. Prova più volte a mettersi in mostra e poi, finalmente, riesce a incidere con l'assist per Ambrosino.

Wiafe 5 - Schierato un po' a sorpresa nell'undici titolare da Sottil, macchia in maniera importante la sua prestazione commettendo il fallo da rigore su Rao al 19': da quel momento in poi, non riesce più a rialzare la testa. Dal 46' Massolin 5 - Non è più quel giocatore determinante ammirato fino a qualche settimana fa: entrato all'intervallo, stecca del tutto l'appuntamento in terra pugliese.

Gerli 5,5 - Abbastanza chiuso nel primo tempo, trova maggiore spazio nella ripresa anche grazie al doppio vantaggio barese: non è, però, il solito Gerli.

Santoro 5,5 - Prova abbastanza simile a quella di Gerli. Tenta di farsi vedere di più nel secondo tempo, anche con una conclusione al volo dal limite che non sortisce però gli effetti sperati.

Zanimacchia 5 - Decisamente opaco il pomeriggio del terzino gialloblù che non riesce in alcun modo a farsi valere in proiezione offensiva. Dal 75' Cotali s.v.

De Luca 5,5 - Partita di grande sacrificio per l'attaccante del Modena, chiamato a fare a sportellate con la rocciosa retroguardia del Bari e al contempo poco coinvolto dai compagni di squadra.

Gliozzi 6 - Impegna per una volta Cerofolini nel primo tempo, ma non è granché fortunato nella circostanza. Esce in avvio di ripresa per un infortunio al ginocchio sinistro. Dal 48' Ambrosino 6,5 - Dà sfoggio delle sue qualità soprattutto nell'ultima mezz'ora, trovando il gol della bandiera al novantesimo dopo averlo sfiorato una ventina di minuti prima.

Andrea Sottil 5,5 - Il primo tempo chiuso sotto di due gol ha complicato il pomeriggio del Modena, che può comunque guardare la classifica con il sorriso essendo un piazzamento Playoff ormai davvero a portata di mano. Resta il fatto, però, che i canarini sono caduti con eccessiva facilità al 'San Nicola', risultando poco concreti in fase difensiva.

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