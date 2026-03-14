Bari-Reggiana 4-1, le pagelle: Rao super, Artioli cecchino. Si salva Lusuardi

Risultato finale: BARI-REGGIANA 4-1

BARI

Cerofolini 6 - Spettatore non pagante per tutta la partita, non può nulla sul bel colpo di testa di Lusuardi.

Cistana 6 - Ottima e solida anche la sua partita, in una gara gestita benissimo dai suoi.

Odenthal 6.5 - Annulla Novakovich e tutto l’attacco della Reggiana.

Mantovani 6 - Soffre pochissimo, la Reggiana non si fa vedere mai e può gestire.

Dickmann 6.5 - Partita di grande corsa la sua, pericolosissimo quando scende sulla fascia. Da un suo ottimo cross nasce il gol del raddoppio di Rao. Dal 77’ Manè sv.

Artioli 7 - Gol e assist in un pomeriggio magico per i suoi. Sale in cattedra a centrocampo ed è decisivo. Dal 60’ Braunöder 6 - Ingresso in campo ordinato il suo.

Maggiore 6 - Tanto lavoro sporco e contrasti nel suo match. Bravo in interdizione.

Dorval 6.5 - Gli esterni oggi fanno la voce grossa e lui non è da meno. Partita da incorniciare anche la sua, che propizia il 3-0 ed è imprendibile sulla fascia.

Esteves 6.5 - Ottima la sua partita. Non partecipa attivamente ai gol, ma propizia il terzo e gioca una partita di grande corsa e tecnica. Dal 65’ Cavuoti 6 - Mette in campo la sua qualità, fa ammonire un avversario.

Rao 7.5 - Imprendibile. Mette due gol e un assist all’interno di una partita dominata tecnicamente, migliore in campo per distacco. Dal 60’ Pagano 6 - Entra con personalità e fa vedere un po’ del suo repertorio.

Moncini 7 - Assist e gol, di meglio non poteva chiedere da questo pomeriggio. Una prestazione solida e convincente, da vero attaccante. Dal 77’ Gytkjaer sv.

Moreno Longo 7 - Il Bari si diverte e fa divertire. Gioca sessanta minuti a ritmi infuocati e trova tre punti importantissimi per la corsa alla salvezza.

REGGIANA

Micai 5 - Non ha particolari colpe sui gol, ma praticamente tutti i tiri in porta che arrivano oggi, diventano un gol.

Bonetti 5 - La difesa tutta è completamente in affanno, sofferenza totale per lui e per i compagni di repato.

Papetti 4.5 - Sbaglia tantissimo, devia in porta il primo gol di Artioli e si perde Moncini sul 4-0. Partita negativa a dir poco la sua.

Quaranta 5 - Insufficiente, come tutta la difesa, che capisce poco e soffre tremendamente la velocità dell’attacco barese. Dal 67’ Lusuardi 6 - Segna un bel gol che serve solo al tabellino.

Portanova 4.5 - Innescato poche volte largo a destra, innesca duelli ma li perde sistematicamente.

Rover 4.5 - Sbaglia tutto ed è sempre in ritardo, il peggiore a centrocampo.

Bertagnoli 5.5 - Pochissimi palloni giocati, tanti falli e sofferenza nella sua gara. Bravo nell’assist per il 4-1 di Lusuardi.

Reinhart 5.5 - Sbaglia tantissimi palloni, anche molto semplici. Cercato tanto dai compagni, è comunque uno dei meno negativi di un pomeriggio nefasto. Dal 67’ Charlys 5.5 - Poco da segnalare nello spezzone che si ritaglia. Fa in tempo a prendere un giallo.

Tripaldelli 5 - Soffre tremendamente la catena di destra e fuori posizione sul gol del 2-0 di Rao, quando perde Dickmann, lasciandolo crossare. Dal 46’ Bozhanaj 5 - Entra a partita ancora

Girma 5.5 - Prova ad accendersi con la sua tecnica, ma non gli riesce se non a tratti. Uno dei meno negativi per i suoi. Dall’80’ Mendicino sv.



Novakovich 5 - Nei primissimi minuti ha un paio di occasioni interessanti, ma lì finisce la sua partita. Tanti duelli ma pochissime palle gol importanti per lui. Dal 67’ Fumagalli 5.5 - Ci prova e gli va riconosciuto, ma non basta.

Lorenzo Rubinacci 4.5 - La Reggiana praticamente non scende in campo e dopo 15’ minuti ha già perso la partita. Un atteggiamento completamente sbagliato per una squadra che vuole salvarsi.