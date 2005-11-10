Ufficiale Belli chiude la sua avventura al Padova. Dopo quattro stagione le parti si salutano

Dopo quattro lunghi anni, che hanno portato anche alla promozione in Serie B, si separano le strade di Francesco Belli e il Padova, che ha salutato il difensore con il comunicato che di seguito riportiamo:

"4 stagioni, 114 presenze, 3 reti e 2 assist.

Un grande percorso che ci ha portato in Serie B, condiviso con un ragazzo straordinario dentro e fuori dal campo.

Il Calcio Padova saluta Franceso Belli, in bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera".