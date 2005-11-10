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Casertana, preso Francesco Belli: il difensore firma un biennale

Casertana, preso Francesco Belli: il difensore firma un biennale TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra
Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
ieri alle 21:35Serie C
La Casertana ha annunciato l'ingaggio di Francesco Belli. Il difensore classe 1994, reduce da quattro stagioni al Padova e con una lunga esperienza tra Serie B e Serie C, ha firmato un contratto biennale con il club rossoblù.

La Casertana aggiunge esperienza al proprio reparto arretrato con l'arrivo di Francesco Belli. Il difensore classe 1994 è stato ufficializzato dal club rossoblù dopo quattro stagioni al Padova, con cui ha conquistato la promozione in Serie B. Forte di un lungo percorso tra cadetteria e Serie C, Belli ha sottoscritto un contratto biennale e si prepara a iniziare la sua nuova avventura all'ombra della Reggia.

Casertana, Francesco Belli è ufficiale: contratto di due anni per l'ex Padova

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Francesco Belli che si lega ai colori rossoblù per due stagioni. Difensore classe 1994, nelle ultime quattro stagioni ha indossato la maglia del Padova collezionando 114 presenze e 3 gol. Con i veneti conquista il salto in B e mette insieme 22 presenze in cadetteria. Campionato di serie C che l’ha visto vittorioso anche con la maglia del Bari nel 2022. Belli conta 180 presenze in serie B oltre che con maglia del Padova, anche con quelle di Pisa (due stagioni con i toscani) e Virtus Entella (quattro stagioni).

“Sono contentissimo di arrivare in una piazza così calorosa come Caserta – commenta Belli – In questi giorni in cui la trattativa è stata imbastita ho toccato con mano grande entusiasmo ed ambizione. Questo è stato sicuramente un motivo in più per legarmi a questi colorii colori. So bene che la Casertana è reduce da una stagione importante e l’obiettivo deve essere quello di continuare su questa strada e di migliorarsi giorno dopo giorno”.

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