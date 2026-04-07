Padova, gli infortuni preoccupano: da monitorare Belli, Harder e soprattutto Lasagna

Non solo la sconfitta contro il Frosinone, che ci può stare visto che i ciociari sono in piena corsa per la promozione diretta, ma soprattutto gli infortuni preoccupano il tecnico del Padova Roberto Breda - fresco d’esordio – in vista del finale di stagione con una salvezza ancora da conquistare.

Nella scorsa partita infatti hanno dovuto alzare bandiera bianca, venendo sostituiti all’intervallo, sia il centrocampista Jonas Harder sia il difensore Francesco Belli: per il primo si teme una nuova lesione muscolare al rientro dopo aver saltato le cinque gare precedenti, mentre per il secondo si attendono gli esami per capire la presenza di lesioni muscolari che lo costringerebbero a uno stop.

Lo riferisce Trivenetogoal.it spiegando che la situazione che preoccupa maggiormente è però quella legata a Kevin Lasagna che contro il Frosinone è rimasto in campo tutta la partita. In questo caso il timore è di uno stiramento anche importante e per questo si attendono anche in questo caso gli esami specifici a cui il centravanti si sottoporrà in giornata. Meno grave infine la situazione di Francesco Di Mariano che è stato sostituito a venti minuti dalla fine per un semplice affaticamento muscolare che dovrebbe essere recuperabile in vista della prossima giornata quando sarà in programma lo scontro diretto contro l'Empoli.