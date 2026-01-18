Padova, Belli: "Non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi adesso. Lotteremo per la salvezza"

Dopo la sconfitta rimediata all’Euganeo contro il Mantova, Francesco Belli ha analizzato il momento del Padova intervenendo in sala stampa. Il difensore biancoscudato ha invitato l’ambiente a mantenere equilibrio e concentrazione in vista del prosieguo della stagione.

“Dispiace per la sconfitta, non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi adesso. Lavoreremo duramente in settimana per la prossima partita e per raggiungere con le unghie la salvezza”, le parole riportate da Trivenetogoal.it.

Belli ha poi commentato l’atteggiamento mostrato dalla squadra, senza cercare alibi: “Partita scarica? Può essere, ma non deve essere una scusante. Avevamo fatto una vittoria importante, ma c’è tutto il girone di ritorno da affrontare”.

SERIE B, 20ª GIORNATA

Venerdì 16 Gennaio 2026

Sampdoria – Virtus Entella 1-1

34' Cherubini (S), 74' Parodi (VE)

Sabato 17 Gennaio 2026

Avellino - Carrarese 1-2

2' Biasci (A), 13' Rubino (C), 71' Abiuso (C)

Empoli - Südtirol 0-1

24' Pecorino

Monza – Frosinone 2-2

4' Ghedjemis (F), 23 Hernani (M), 74' Petagna (M), 88' Monterisi (F)

Padova – Mantova 1-2

33' e 66' Mensah (M), 81' Lasagna (P)

Venezia - Catanzaro 3-1

6' D'Alessandro (C), 18' Busio (V), 85' Adorante (V), 90+4' Casas (V)

Reggiana – Cesena 1-1

27’ Portanova (R), 30’ rig. Shpendi (C)

Bari – Juve Stabia 0-1

36’ rig. Candellone

Domenica 18 Gennaio 2026

Pescara – Modena 0-2

27’ Zampano, 43’ De Luca

Ore 17.15 Palermo – Spezia

Classifica:

Frosinone 42*

Venezia 41*

Monza 38*

Palermo 34

Cesena 34*

Modena 32*

Catanzaro 31*

Juve Stabia 30*

Carrarese 26*

Empoli 27*

Padova 25*

Avellino 25*

Südtirol 22*

Reggiana 20*

Virtus Entella 20*

Mantova 19*

Sampdoria 18*

Spezia 17

Bari 17*

Pescara 14*

*una gara in più