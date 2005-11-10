Ufficiale
Dopo Belli, anche Perrotta saluta il Padova: nessun rinnovo per il difensore
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Non solo Francesco Belli. Con la giornata odierna, terminerà anche il rapporto professionale tra il Padova e Marco Perrotta, che è stato salutato dalla società biancoscudata mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:
"Tanta grinta e determinazione sempre al servizio dei compagni: 3 stagioni, 84 presenze, 5 reti, 1 assist, una promozione incredibile e una salvezza nella stagione appena conclusa.
Il Calcio Padova saluta Marco Perrotta, in bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera".
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