Padova, Perrotta: "Emozione tornare a Pescara. Papu Gomez? È davvero umile"

Marco Perrotta, difensore del Padova, ha parlato a PescaraSport24.it in vista della sfida contro il Pescara, la squadra che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio professionistico.

PESCARA – «I ricordi positivi prevalgono su tutto, di negativo c’è ben poco. Sabato tornerò all’Adriatico da avversario per la prima volta da quando, sei anni fa, ho lasciato Pescara. Sarà una grande emozione affrontare la squadra in cui sono cresciuto: sono arrivato a 14 anni e ho fatto tutta la trafila del settore giovanile, fino all’esordio in prima squadra. Ho ancora tanti amici lì e verranno a vedermi. Resto molto legato alla città: ho ancora casa, ci torno spesso. In questi anni, però, non c’è mai stata una chiamata da parte del Pescara».

VIVARINI – «Mi dispiace per Vivarini, un allenatore che conosco e che considero molto esperto e preparato per la B. Non posso giudicare ciò che è successo perché non sono lì, ma credo che la squadra arrivasse da due tecnici come Zeman e Baldini, con idee e metodi completamente diversi. Vivarini ha portato la sua filosofia, ed è normale che non sia semplice adattarsi a un modo nuovo di lavorare. Inoltre ha bisogno di giocatori molto specifici per esprimere il suo calcio. L’epilogo mi rattrista, perché a Catanzaro ha dimostrato tutto il suo valore: è un tecnico top per la categoria, meticoloso e preparato. Il suo gioco, basato sul possesso e su un’aggressione non troppo alta, è totalmente differente da quello dei suoi predecessori. Probabilmente non è riuscito a trovare i meccanismi giusti e, in B, se parti male diventa tutto più complicato».

GORGONE – «Mister Gorgone ha trasmesso subito la sua mentalità: pressing alto e aggressività, come ho visto nella gara di Catanzaro. Quando si cambia guida tecnica c’è sempre una scossa. L’organico del Pescara, dal punto di vista individuale, è attrezzato per salvarsi: ci sono giocatori di qualità e la classifica attuale non rispecchia il vero valore della rosa. Anche loro, come noi, hanno avuto tanti infortuni e questo pesa molto in un campionato difficile come la B. Dagasso e Merola mi piacciono molto. Conosco bene Brosco, con cui ho giocato nel Pescara di Zeman, e Gravillon, mio compagno nell’era Pillon».

PADOVA – «Siamo una neopromossa, proprio come il Pescara, e il nostro obiettivo principale è la salvezza. Tutto ciò che verrà in più sarà un valore aggiunto. Veniamo da un periodo complicato, ma dobbiamo restare fedeli alla nostra identità, lavorare sodo e seguire le direttive del mister, molto attento a ogni dettaglio tattico».

PAPU GOMEZ E SORRENTINO – «Con entrambi ho legato molto. Del Papu mi ha colpito l’umiltà con cui si rapporta al gruppo: non è scontato per un campione del mondo. È sempre disponibile, pieno di consigli e aneddoti, un vero professionista. La professionalità è il tratto distintivo anche di Sorrentino: è un ragazzo serio, che si allena sempre al massimo. Anche se ora non gioca, dà tutto e sono certo che verrà fuori, perché se lo merita. È un portiere fortissimo e sono felice di averlo in squadra».

LA PARTITA – «Mi aspetto una gara molto tattica, con entrambe le squadre impegnate a studiare i punti deboli dell’avversario. Sono due neopromosse in difficoltà, e credo che saranno le individualità a fare la differenza. Sarà un match combattuto, deciso dagli episodi».