Carrarese, Calabro: "Testa alla Reggiana. Playoff possibili ma serve continuità"

Antonio Calabro, tecnico della Carrarese, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Reggiana:

La reazione della squadra post Spezia:

“Ho parlato alla squadra dopo l’entusiasmante vittoria di lunedì: siamo a due punti dai playoff e questo è un dato di fatto, ciò non significa necessariamente dover cambiare gli obiettivi stagionali, ma è chiaro che ci sia la voglia di essere ambiziosi, anche in relazione alla nostra classifica. Dobbiamo metterci in testa quelle che sono le nostre potenzialità e giocare, partita dopo partita, con l’organizzazione sempre dimostrata e la nostra solita “bava alla bocca”, consapevoli di dover ancora affrontare il Cesena, la squadra sopra di noi in classifica, davanti ai nostri tifosi. Comunque, tutte le soddisfazioni che ci possiamo togliere da qui a fine anno passano indubbiamente attraverso il duro lavoro settimanale, per questo è importante non sentirsi appagati, continuando a lavorare come sta accadendo in queste settimane, con l’atteggiamento tipico di chi non vuole lasciare al caso nemmeno una briciola di pane.”

Sul prossimo avversario, la Reggiana:

“La posizione in classifica dei nostri avversari non ci deve trarre in inganno, affronteremo una squadra capace di giocare un buon calcio, ben allenata e sono certo che ci attenderà un match complesso sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista ambientale, visto che saranno estremamente carichi e vogliosi di riscattare un periodo, per loro, non semplice. Infatti, sono certo che metteranno in campo una prestazione importante, del resto sono reduci da una partita in cui sicuramente hanno commesso degli errori, che non ricommetteranno. Ad ogni modo, la nostra concentrazione dev’essere unicamente rivolta a noi stessi: abbiamo un piano gara ben chiaro da proporre, una rosa completa e mi aspetto una partita importante, non solo da parte di chi inizierà il match, ma anche da chi subentrerà a gara in corso.

Dal punto di vista tattico non mi aspetto una Reggiana con la difesa a 3, ma credo che sarà da tenere particolare sotto osservazione la loro capacità di ripartire anche considerando i tanti giocatori di gamba di cui posso usufruire, soprattutto nelle transizioni offensive.

Sugli indisponibili:

“Schiavi ha cercato di accelerare i tempi per recuperare in tempo in vista del match contro lo Spezia, sovraccaricando e subendo purtroppo una ricaduta con la quale ora dobbiamo fare i conti. Sinceramente non so ancora se sarà della partita a Reggio Emilia, lo valuteremo insieme allo staff. Invece, Torregrossa e Imperiale out sicuramente: il primo ha avuto un affaticamento la scorsa settimana, che lo ha reso indisponibile già per l’ultimo match contro lo Spezia, mentre Imperiale si trascina un problema al ginocchio dalla partita contro il Bari. Per il resto, eccetto lo squalificato Belloni, saranno tutti arruolabili per la trasferta di Reggio Emilia.”