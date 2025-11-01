Carrarese-Frosinone, caos arbitrale: tre rigori fischiati e due revocati dal VAR al Dei Marmi

È destinata a far discutere la direzioni di gara del Signor Mariani al Dei Marmi, dove Carrarese e Frosinone hanno vissuto un pomeriggio caratterizzato dalle decisioni arbitrali (match terminato 2-0 per i ciociari), vere e proprie protagoniste di un match segnato da tre rigori fischiati e due successivamente revocati dopo revisione al VAR.

La partita si era aperta con un episodio decisivo: un tiro dal dischetto assegnato alla formazione di Massimiliano Alvini, trasformato da Giacomo Calò. Pochi minuti più tardi, un tocco di mano di Ruggeri in area sembrava indirizzare nuovamente il match a favore degli ospiti. Marinelli aveva indicato ancora il dischetto, ma l’intervento dell’OFR ha portato alla revoca del penalty, lasciando la sfida ancora apertissima.

Nella ripresa non si è visto un attimo di tregua. La Carrarese ha protestato per un presunto fallo su Finotto, che aveva anticipato Palmisani: l’arbitro, però, ha valutato l’azione come simulazione, ammonendo l’attaccante toscano tra le proteste del pubblico. Poco dopo, altro episodio discusso: Oyono finisce a terra dopo un contatto con Imperiale e Marinelli ha concesso inizialmente il terzo rigore di giornata. Anche in questo caso, però, il VAR ha ribaltato la decisione, portando non solo alla cancellazione del penalty ma anche all’espulsione per doppia ammonizione del giocatore del Frosinone.

È successo di tutto al 'Dei Marmi' e la sensazione che altro debba ancora accadere.