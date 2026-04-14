Catanzaro, ansia per Iemmello: distorsione alla caviglia e cambio forzato contro il Modena

Nonostante una sfida vibrante e ricca di emozioni sin dai primi minuti, il match tra Catanzaro e Modena lascia in dote ai giallorossi una nota di preoccupazione. Al minuto 54 Pietro Iemmello è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio.

La dinamica: una brutta distorsione

Il capitano è rimasto vittima di una forte distorsione alla caviglia. Dalle prime ricostruzioni, si legge su PianetaSerieB, l'infortunio è scaturito da un appoggio maldestro del piede sul terreno di gioco, un movimento innaturale che ha immediatamente causato dolore all'attaccante. Iemmello, visibilmente sofferente, ha capito subito di non poter proseguire, lasciando il posto a Federico Di Francesco.

Le condizioni del numero 9 verranno valutate con estrema attenzione nelle prossime ore. Nei prossimi giorni, Iemmello si sottoporrà agli esami strumentali di rito per stabilire l'entità del danno ai legamenti della caviglia.