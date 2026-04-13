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Catanzaro, Aquilani: "Arrivare quinti sarebbe importante. Ultimamente siamo sfortunati"

Catanzaro, Aquilani: "Arrivare quinti sarebbe importante. Ultimamente siamo sfortunati"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:06Serie B
Tommaso Maschio

“Condivido che è una partita importante in un momento della stagione come questo, con due squadre così vicine, ma è una finale come lo sono tutte queste ultime partite che stiamo giocando. È una gara da affrontare con fiducia in noi stessi, quella che ci ha portato fin qui, e con il desiderio di aggiungere sempre qualcosa in più”. Il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani parla così in vista della sfida contro il Modena di domani, recupero della trentunesima giornata di Serie B, in programma domani pomeriggio: “Arrivare quinti sarebbe importante e rappresenterebbe sicuramente un premio al lavoro fatto e alla crescita avuta fino a oggi. - prosegue il tecnico come si legge sul sito del club - Significherebbe aumentare le ambizioni, la voglia di migliorarsi, sia in quello che facciamo in campo che rispetto alla classifica”.

Spazio poi all’avversario di turno: “Il Modena lo conosciamo, è una squadra che concede pochissimo, molto strutturata e che a gennaio ha fatto un mercato di altissimo livello. Sarà una partita che si deciderà sui dettagli, e noi dovremo essere maniacali sotto questo aspetto, perché in gare di questo valore i dettagli fanno la differenza. - prosegue ancora Aquilani parlando delle assenze – Siamo ormai abituati a dover sopperire a qualche defezione importante. Anche ad Avellino ho avuto conferma che questo è un gruppo molto buono, che mi consente di scegliere giocatori capaci di fare una grande partita”.

In questo periodo siamo un po' sfortunati, probabilmente ci manca qualcosa, ma mi concentro su quello che possiamo fare al meglio. Dobbiamo lavorare per evitare di portare certe situazioni a decisioni estreme e continuare a migliorare. - prosegue Aquilani tornando sulla gara di Avellino – Abbiamo fatto una buonissima partita, poi se il portiere avversario non fa gol all’ultimo secondo, cosa piuttosto rara, probabilmente l’avremmo vinta”.

Infine spazio agli esordi di Fellipe Jack e Gonçalo Esteves, due calciatori arrivati a gennaio e fin qui mai impiegati: “Sono contento. Sono ragazzi arrivati a gennaio, per i quali serviva un po’ di tempo per inserirsi in un contesto diverso. Jack ha fatto una buonissima partita, conoscevo le sue qualità tecniche ed era il momento giusto per inserirlo: ha risposto molto bene. Sono contento anche per il debutto di Esteves. Sono giocatori che ci possono dare una mano”.

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