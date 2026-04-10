Catanzaro, Aquilani esalta Iemmello: "Per noi è irrinunciabile. Avellino? Servirà una grande prova"

Alla vigilia della trasferta di Avellino, il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani analizza il momento della squadra partendo dalla vittoria sfumata all’ultimo minuto contro il Monza, che il tecnico interpreta come un elemento di crescita e consapevolezza: “Siamo sicuramente amareggiati – dice Aquilani – perché, per il tipo di partita che abbiamo fatto, meritavamo i tre punti. Prendere gol così, all’ultimo, ci ha lasciato amarezza. Però questa amarezza ci dà anche la consapevolezza che siamo una squadra importante, che sta facendo un grande percorso”.

La sfida del Partenio rappresenta un banco di prova delicato in un momento cruciale della stagione: “È una partita complicata, come tutte quelle di questo rush finale. Sono gare difficili e molto importanti, quindi dobbiamo essere pronti fin da subito a fare una grande prestazione”.

Le numerose defezioni tra squalifiche e infortuni possono rappresentare una opportunità per il gruppo: “Le assenze danno la possibilità a tutti di dimostrare quanto siano importanti. Sono convinto che chi scenderà in campo farà una grande partita e vorrà dimostrare che questo è un gruppo molto forte”.

Tra le note positive c’è il ritorno di Pietro Iemmello, elemento chiave dentro e fuori dal terreno di gioco: “Iemmello è un calciatore importante per noi, un uomo importante in campo e nello spogliatoio. Per noi è irrinunciabile”.



Infine, un pensiero ai tifosi, che non potranno seguire la squadra in trasferta: “Ci dispiace molto perché sappiamo quanto per noi significhi avere sempre il nostro pubblico al fianco, anche fuori casa. Questa volta dovremo dare qualcosa in più anche per loro, che avrebbero voluto esserci e ci sono sempre stati vicini”.