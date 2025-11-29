Catanzaro-Entella, i convocati di Aquilani: si rivedono Cassandro e Di Francesco
Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questo pomeriggio con la Virtus Entella. Si rivedono Cassandro e Di Francesco, ancora assenti Nuamah, Verrengia e Pompetti.
PORTIERI: 1. Marietta, 22. Pigliacelli, 99. Borrelli
DIFENSORI: 4. Antonini, 5. Bashi, 17. Di Chiara, 18. Bettella, 23. Brighenti, 27. Favasuli, 62. Frosinini, 84. Cassandro
CENTROCAMPISTI: 10. Petriccione, 14. Liberali, 20. Pontisso, 28. Oudin, 30. Alesi, 32. Rispoli, 80. Cisse, 98. Buglio
ATTACCANTI: 7. Pandolfi, 8. Pittarello, 9. Iemmello, 45. Buso, 61. Seha, 77. D’Alessandro, 94. Di Francesco
