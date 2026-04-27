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Cesena, caccia all'erede di Fusco: il nome nuovo è quello dell'ex Parma Pederzoli
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Dopo l'addio di Flippo Fusco, il Cesena è alla ricerca di un nuovo direttore in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto da TMW il nome nuovo è quello di Mauro Pederzoli, ex direttore sportivo del Parma oggi in Romania al Rapid Bucarest.
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